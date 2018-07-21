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В Молдове выявили 56 человек, воевавших в составе ЛДНР

Комментариев: 1
В Молдове граждан, которые воевали на стороне сепаратистов на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине - по статье о терроризме.
Около 70% молдавских наемников из социально уязвимых семей
Около 70% молдавских наемников из социально уязвимых семей
zdg.md

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) обнаружила 56 молдавских граждан, которые воевали на Донбассе в рядах боевиков ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает издание Ziarul de garda.

По информации пресс-секретаря СИБ Даниэллы Минзат, на сегодня 18 из этих 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.

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“По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине“, - отметила Минзат.

Она добавила, что в Молдове граждан, которые воевали на стороне сепаратистов на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине - по статье о терроризме.

Сообщается, что около 70% молдавских наемников, которые воевали на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработные.

Напомним, украинские военные на Донбассе 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

Ранее, в апреле, молдавские спецслужбы задержали так называемых “военных инструкторов“ из Приднестровья, которые сотрудничали с боевиками ЛДНР.

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Теги: Молдова, молдаване, боевики, наемники, сепаратисты, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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Комментариев (1)
lebedin2    21.07.2018, 12:32
Оценка:  0
lebedin2
В Испанию в 1936 г. тоже лезли все, кому не лень
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