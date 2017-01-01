ДТП в Житомирской области: погибли трое детей

В полиции сообщили, что среди погибших в масштабной аварии было трое детей: Среди пострадавших - двое.

В полиции уточнили данные о жертвах ДТП в Житомирской области zt.npu.gov.ua

В ДТП на трассе в Житомирской области в пятницу, 20 июля, погибли трое детей. Об этом сообщили в полиции области.

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Уточняется, что погибли парни 2002 и 2004 года рождения и восьмилетняя девочка, гражданка России.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших было двое детей - 11-летняя девочка и 10-летний мальчик, гражданин России. Они находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что среди десяти погибших в масштабной аварии на трассе Киев - Чоп в Житомирской области был один ребенок.

Напомним, авария произошла на 127 километре трассы Киев - Чоп. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 получили травмы.