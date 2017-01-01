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ДТП под Житомиром: полиция установила личности всех погибших

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Среди 10 погибших - трое несовершеннолетних и трое иностранцев (двое граждан России и один Грузии).
В списке погибших значатся двое детей
В списке погибших значатся двое детей
УНИАН

Полиция установила личности всех погибших в результате кровавого ДТП, произошедшего 20 июля на трассе Киев-Чоп вблизи Житомира.

В отделе коммуникации полиции области сообщили, что среди 10 погибших -трое несовершеннолетних и трое иностранцев (двое граждан России и один Грузии).

Ранее сообщалось о трех погибших детях
Ранее сообщалось о трех погибших детях
УНИАН

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Список погибших:

  • житель г. Ровно, 1978 г.р.(водитель маршрутного автобуса);
  • житель с. Гульск Новоград-Волынского района, 2004 г.р.;
  • жительница г. Киев (уроженка Ровенской области), 1958 г.р.;
  • жительница г. Новая Каховка, 1944 г.р.;
  • жительница г. Киев, 1964 г.р.;
  • девочка, 2010 г.р., гражданка России;
  • женщина, 1984 г.р., гражданка России;
  • женщина, 1995 г.р., жительница г.Ровно;
  • гражданин Грузии, 1962 г.р.;
  • мальчик, 2002 г.р., житель г. Новоград-Волынский.

Список пострадавших:

  • девочка, 2007 г.р., жительница с. Гульск Новоград-Волынского района;
  • мальчик 10 лет, гражданин России
  • житель пгт Ружин Житомирской области, 1993 г.р.,
  • житель г. Новоград-Волынский, 1963 г.р.,
  • житель г. Коростень, 1992 г.р.,
  • жительница с. Гульск Новоград-Волынского района, 1999 г.р.,
  • жительница с. Гульськ Новоград-Волынского района, 1980 г.р.,
  • жительница г. Новоград-Волынский, 1975 г.р.,
  • житель г. Ровно (возраст устанавливается).

Напомним, 20 июля в полиции сообщали о трех погибших детях. До этого, спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко заявила, что в полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.

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Теги: ДТП, Житомирская область, автобус, фура, погибшие, полиция, личности
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