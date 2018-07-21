СБУ задержали диверсанта ДНР, который пытался взорвать поезд в Харькове

В СБУ утверждают, что диверсанта задержали, когда он собирался стрелять по составу из гранатомета.

СБУ заявила о задержании диверсанта из Донецка, который собирался взорвать грузовой поезд с топливом в Харькове.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Twitter.

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В спецслужбе утверждают, что диверсанта задержали, когда он собирался стрелять по составу из гранатомета.

Отмечается, что жителя Донецка, отбывший 14-летний срок за убийство человека, задержали возле железнодорожной станции Основа. В СБУ добавили, что мужчина был завербован “МГБ ДНР“ и должен был при помощи противотанкового гранатомета взорвать поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и прочие материалы для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС.

Задержанный был якобы завербован "МГБ ДНР" twitter.com/ServiceSsu

При обыске у мужчины были найдены гранаты twitter.com/ServiceSsu

По этому факту начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Напомним, 12 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.