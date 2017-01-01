ДТП под Житомиром: задержан владелец разбившегося автобуса

Автобус, который выпустили на маршрут, был неисправным.

Полиция Житомирской области задержала 41-летнего владельца маршрутного автобуса, который попал в кровавое ДТП на трассе Киев - Чоп, в результате чего погибли 10 человек и еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

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Пресс-служба полиции сообщила, что транспортное средство было технически неисправным и не должно было перевозить пассажиров.

Уголовное производство также расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, полиция установила личности всех погибших в результате ДТП под Житомиром.

Ранее, спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко заявила, что в полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.