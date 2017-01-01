Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На границе со Словакией задержали группу нелегальных мигрантов

Комментариев: 0
Мигрантов задержали на Закарпатье в рамках совместной специальной пограничной операции Рубеж-2018.
Группу из 12 нелегальных мигрантов задержали на границе со Словакией
Группу из 12 нелегальных мигрантов задержали на границе со Словакией
dpsu.gov.ua

Пограничники задержали группу из 12 нелегальных мигрантов на границе со Словакией. Об этом в субботу, 21 июля, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что мигранты были задержаны на Закарпатье в рамках совместной специальной пограничной операции Рубеж-2018.

Так, пограничники отдела Гута заметили признаки незаконного пребывания людей возле госграницы и начали поисковые действия.

В ходе оперативных действий правоохранители сначала задержали 4 азиатов, которые пытались пересечь границу Словакии, а еще восемь нелегалов задержали словацкие правоохранители.

Задержанные сообщили, что являются гражданами Вьетнама.

Ранее в Харьковской области ликвидирован транзитный канал незаконной миграции иностранцев из Юго-Восточной Азии в Россию и далее к украино-венгерскому и украино-польскому участкам границы через Одессу и Киев.

Напомним, с начала введения безвизового режима 11 июня 2017 года в странах Евросоюза были задержаны почти 32 тысячи неурегулированных мигрантов из Украины.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Закарпатье, Вьетнам, Словакия, мигранты, задержание, пограничники, нелегальные мигранты, Госпогранслужба, Закарпатская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь