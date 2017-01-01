ДТП под Житомиром: пострадавшим стало лучше

Девочка и мальчик, самые младшие из пострадавших в аварии, стабильно тяжелые, но им уже лучше.

Состояние девяти пострадавших в ДТП на трассе в Житомирской области удалось стабилизировать.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Все госпитализированные полностью обеспечены необходимыми медицинскими препаратами.

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Троих пострадавших могут перевести в больницу в Новоград-Волынском, где они продолжат лечение.

“Самые младшие из пострадавших - девочка и мальчик - стабильно тяжелые, но им уже лучше“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди погибших в масштабной аварии в Житомирской области было трое детей, однако в списках пострадавших числилось лишь двое погибших детей.

Напомним, авария случилась на 127 километре трассы Киев - Чоп. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 получили травмы.