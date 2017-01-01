Ливень подтопил улицы Киева

На столицу Украины 21 июля обрушился мощный ливень. В некоторых районах возникли подтопления.

В Киеве подтоплены улицы скриншот из видео

В Киеве в результате ливня, который прошел днем в субботу, 21 июля, подтоплены несколько улиц. Соответствующие видео публикуют очевидцы на Уoutube.

Читай также: Сильный ливень затопил города в Крыму

Так, в столице Украины подтоплены, в частности, Полярная и Богатырская улицы.

Судя по видео, машины преодолевают серьезные водные преграды.

Перекресток Вереснева-Российская 0:00 / 00:33

Улица Полярная 0:00 / 00:18

Улица Богатырская 0:00 / 00:23

Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира.

Напомним, ранее жителей столицы предупреждали о грозе.