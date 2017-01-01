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Ливень подтопил улицы Киева

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На столицу Украины 21 июля обрушился мощный ливень. В некоторых районах возникли подтопления.
В Киеве подтоплены улицы
В Киеве подтоплены улицы
скриншот из видео

В Киеве в результате ливня, который прошел днем в субботу, 21 июля, подтоплены несколько улиц. Соответствующие видео публикуют очевидцы на Уoutube.

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Так, в столице Украины подтоплены, в частности, Полярная и Богатырская улицы.

Судя по видео, машины преодолевают серьезные водные преграды.

Перекресток Вереснева-Российская
0:00 / 00:33

Улица Полярная
0:00 / 00:18

Улица Богатырская
0:00 / 00:23

Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира.

Напомним, ранее жителей столицы предупреждали о грозе.

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Теги: Киев, видео, дождь, улица, улицы, дожди, ливень, непогода, подтопление
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