Ливень подтопил улицы Киева
На столицу Украины 21 июля обрушился мощный ливень. В некоторых районах возникли подтопления.
В Киеве в результате ливня, который прошел днем в субботу, 21 июля, подтоплены несколько улиц. Соответствующие видео публикуют очевидцы на Уoutube.
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Так, в столице Украины подтоплены, в частности, Полярная и Богатырская улицы.
Судя по видео, машины преодолевают серьезные водные преграды.
Перекресток Вереснева-Российская
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Улица Полярная
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Улица Богатырская
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Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира.
Напомним, ранее жителей столицы предупреждали о грозе.