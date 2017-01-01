Почти 3 тысяч неисправных автобусов и 26 тысяч нарушений - замминистра МВД

Было осмотрено более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей.

Замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время срочного селекторного совещания, посвященному состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что в Украине полиция выявила около 3 тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов.

Он уточнил, что отработка операции проходит с 17 апреля, за это время было осмотрено более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей, передает сайт МВД.

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“Полицейскими зафиксировано более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Из них самые распространенные: управление транспортом в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозка пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управление без необходимых документов, управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль“, - сообщил Яровой.

Замминистра акцентировал на том, что служащие Укртрансбезопасности, которые выдают небрежным компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие.

“Должна быть ответственность инспектора, регионального руководителя за то, каким образом они контролировали автоперевозчиков, как они подтверждали лицензионные условия, качество транспорта и его техническое состояние, когда давали разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Главное следственное управление должно взять на особый контроль расследование резонансных ДТП и выявить факты соблюдения автоперевозчиками действующего законодательства при организации пассажирских перевозок“, - заявил замглавы МВД.

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По мнению Ярового, полицейские должны быть в комиссиях по предоставлению разрешений перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования.

В свою очередь замглавы Нацполиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что с 21 июля совместно с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности будет организовано проведение совместной проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.

“Особое внимание - автовокзалам, местам стоянки и отстоя транспорта. Мы также активизируем работу по выявлению нелегальных пассажироперевозчиков и начнем ликвидацию мест несанкционированных автостанций“, - заявил он.

Ранее, министр транспорта Владимир Омелян заявил, что с 21 июля Национальная полиция и транспортная инспекция начнут “тотальный контроль“ всех пассажирских перевозчиков.