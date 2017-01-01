Почти 3 тысяч неисправных автобусов и 26 тысяч нарушений - замминистра МВД
Замминистра внутренних дел Сергей Яровой во время срочного селекторного совещания, посвященному состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что в Украине полиция выявила около 3 тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов.
Он уточнил, что отработка операции проходит с 17 апреля, за это время было осмотрено более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей, передает сайт МВД.
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“Полицейскими зафиксировано более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Из них самые распространенные: управление транспортом в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозка пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управление без необходимых документов, управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль“, - сообщил Яровой.
Замминистра акцентировал на том, что служащие Укртрансбезопасности, которые выдают небрежным компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие.
“Должна быть ответственность инспектора, регионального руководителя за то, каким образом они контролировали автоперевозчиков, как они подтверждали лицензионные условия, качество транспорта и его техническое состояние, когда давали разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Главное следственное управление должно взять на особый контроль расследование резонансных ДТП и выявить факты соблюдения автоперевозчиками действующего законодательства при организации пассажирских перевозок“, - заявил замглавы МВД.
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По мнению Ярового, полицейские должны быть в комиссиях по предоставлению разрешений перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования.
В свою очередь замглавы Нацполиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что с 21 июля совместно с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности будет организовано проведение совместной проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.
“Особое внимание - автовокзалам, местам стоянки и отстоя транспорта. Мы также активизируем работу по выявлению нелегальных пассажироперевозчиков и начнем ликвидацию мест несанкционированных автостанций“, - заявил он.
Ранее, министр транспорта Владимир Омелян заявил, что с 21 июля Национальная полиция и транспортная инспекция начнут “тотальный контроль“ всех пассажирских перевозчиков.