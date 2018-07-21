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Порошенко запустил "Финскую поддержку реформы украинской школы"

Комментариев: 1
Финляндия до 2021 года выделит 6 млн евро на мероприятия по реформированию общего среднего образования в Украине.
Закон был принят Верховной Радой 3 июля
Закон был принят Верховной Радой 3 июля
УНИАН

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и Финляндии о реализации проекта “Финская поддержка реформы украинской школы“.

Как сообщает пресс-служба президента, закон был принят Верховной Радой 3 июля.

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Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта “Финская поддержка реформы украинской школы“ и привлечения средств технической помощи правительства Финляндии в поддержку реформирования общего среднего образования в Украине.

Таким образом, правительство Финляндии до 2021 года выделит 6 млн евро на мероприятия по реформированию общего среднего образования.

Напомним, Напомним, 12 июня в МОН назвали 10 самых востребованных профессий.

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Теги: Порошенко, образование, школы, реформа, Финская поддержка, Финляндия
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Комментариев (1)
Asmo    21.07.2018, 18:58
Оценка:  +1
Asmo
У финов очень передовая школа, но 6 млн это явно для ограниченного количества школ, что то лучше чем ничего, но я был бы рад, что бы везде изменилась школа...
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