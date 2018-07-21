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В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором

Комментариев: 1
Один из грузовиков успел выгрузить мусор на земельный участок. Оба автомобиля с полуприцепами были арестованы.
Водители рассказали, что привезли мусор из другой области
Водители рассказали, что привезли мусор из другой области
ch.npu.gov.ua

В городе Жашков Черкасской области правоохранители обнаружили две фуры со львовским мусором. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Полицейские обнаружили два грузовых автомобиля марки Renault Magnum с полуприцепами. Водитель одного из автомобилей уже успел выгрузить мусор на земельный участок, а полуприцеп другого автомобиля еще был загружен.

Один из водителей заявил, что бытовые отходы он привез из другой области. Подтверждением этому стали товарно-транспортные накладные. Полицейские изъяли оба автомобиля с полуприцепами.

По данному факту Жашковским отделением полиции открыто уголовное производство по статье о загрязнении земель Уголовного кодекса Украины.

Виновникам грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Проводится досудебное расследование.

По данным сайта ИнфоМист, мусор был привезен из Львова.

В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским му...
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Напомним, 21 июня сообщалось, что к полигону села Пролески Бориспольского района Киевской области грузовиками привезли 40 тонн бытовых отходов из Львова.

Ранее, 12 июля, жители села под Львовом заблокировали трассу Киев-Чоп из-за вывоза мусора.

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Теги: Львов, видео, фото, мусор, полиция, вывоз мусора, Черкасская область
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Комментариев (1)
chet_che    21.07.2018, 18:00
Оценка:  +1
chet_che
Сцуко,
того,кто успел выгрузить мусор,заставить загрузить все обратно,причем не давать ни лопату,никаких подручных средств,только ручками пусть забрасывает все обратно в прицеп,отвезти к нему во двор (если проживает в частном доме) и там все выгрузить.Все снять на видео и показывать по всем ТВканала
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