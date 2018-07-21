В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором
В городе Жашков Черкасской области правоохранители обнаружили две фуры со львовским мусором. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Полицейские обнаружили два грузовых автомобиля марки Renault Magnum с полуприцепами. Водитель одного из автомобилей уже успел выгрузить мусор на земельный участок, а полуприцеп другого автомобиля еще был загружен.
Один из водителей заявил, что бытовые отходы он привез из другой области. Подтверждением этому стали товарно-транспортные накладные. Полицейские изъяли оба автомобиля с полуприцепами.
По данному факту Жашковским отделением полиции открыто уголовное производство по статье о загрязнении земель Уголовного кодекса Украины.
Виновникам грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Проводится досудебное расследование.
По данным сайта ИнфоМист, мусор был привезен из Львова.
Напомним, 21 июня сообщалось, что к полигону села Пролески Бориспольского района Киевской области грузовиками привезли 40 тонн бытовых отходов из Львова.
Ранее, 12 июля, жители села под Львовом заблокировали трассу Киев-Чоп из-за вывоза мусора.
того,кто успел выгрузить мусор,заставить загрузить все обратно,причем не давать ни лопату,никаких подручных средств,только ручками пусть забрасывает все обратно в прицеп,отвезти к нему во двор (если проживает в частном доме) и там все выгрузить.Все снять на видео и показывать по всем ТВканала