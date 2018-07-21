В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором

Один из грузовиков успел выгрузить мусор на земельный участок. Оба автомобиля с полуприцепами были арестованы.

Водители рассказали, что привезли мусор из другой области ch.npu.gov.ua

В городе Жашков Черкасской области правоохранители обнаружили две фуры со львовским мусором. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Полицейские обнаружили два грузовых автомобиля марки Renault Magnum с полуприцепами. Водитель одного из автомобилей уже успел выгрузить мусор на земельный участок, а полуприцеп другого автомобиля еще был загружен.

Один из водителей заявил, что бытовые отходы он привез из другой области. Подтверждением этому стали товарно-транспортные накладные. Полицейские изъяли оба автомобиля с полуприцепами.

По данному факту Жашковским отделением полиции открыто уголовное производство по статье о загрязнении земель Уголовного кодекса Украины.

Виновникам грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Проводится досудебное расследование.

По данным сайта ИнфоМист, мусор был привезен из Львова.

В Черкасской области обнаружили две фуры со львовским му... 0:00 / 00:42

Напомним, 21 июня сообщалось, что к полигону села Пролески Бориспольского района Киевской области грузовиками привезли 40 тонн бытовых отходов из Львова.

Ранее, 12 июля, жители села под Львовом заблокировали трассу Киев-Чоп из-за вывоза мусора.