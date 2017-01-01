Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ДТП в Николаевской области: водителю фуры сообщили о подозрении

Комментариев: 0
Следователи подозревают водителя грузовика, в который врезалась маршрутка, в нарушении правил дорожного движения.
Водителю грозит от 7 до 12 лет
Водителю грозит от 7 до 12 лет
УНИАН

Водителю грузовика, в который 20 июля врезалась маршрутка с гражданами Беларуси сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Читай также: ДТП под Житомиром: пострадавшим стало лучше

Отмечается, что 42-летнего водителя, который припарковал грузовик с правой стороны проезжей части, обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, утром 20 июля рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, ехавший из Одессы в Гомель, столкнулся на киевской трассе с грузовиком, который остановился на проезжей части.

Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По состоянию 21 июля в больнице оставались три человека.

Позже стало известно, что водитель грузовика задержан и дает объяснения в полиции.

Поделись:
Теги: ДТП, смерть, грузовик, подозрения, микроавтобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь