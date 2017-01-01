ДТП в Николаевской области: водителю фуры сообщили о подозрении

Следователи подозревают водителя грузовика, в который врезалась маршрутка, в нарушении правил дорожного движения.

Водителю грозит от 7 до 12 лет УНИАН

Водителю грузовика, в который 20 июля врезалась маршрутка с гражданами Беларуси сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

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Отмечается, что 42-летнего водителя, который припарковал грузовик с правой стороны проезжей части, обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, утром 20 июля рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, ехавший из Одессы в Гомель, столкнулся на киевской трассе с грузовиком, который остановился на проезжей части.

Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По состоянию 21 июля в больнице оставались три человека.

Позже стало известно, что водитель грузовика задержан и дает объяснения в полиции.