В Украине завершились учения Sea Breeze-2018

Корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов.

В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершилось украинско-американские учения Sea Breeze-2018. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что в ходе обучения корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых - ночью, а 60 - на воду, дайверы провели под водой более 70 часов.

"В сложной военно-стратегической обстановке наши партнеры из 19 стран на высшем уровне решительно показали поддержку Украине. Я уверен в нашем эффективном взаимодействии на море, в воздухе и на земле, то есть везде, где нужны совместные действия во имя мира и стабильности. Общей отработкой задач мы продолжаем добрую традицию морской дружбы и партнерства, которые с годами становиться все крепче", - отметил на церемонии закрытия учений командующий Военно-Морских Сил Игорь Воронченко.

По его словам, все компоненты достойно справились с заданиями и поставленные цели были достигнуты.

Ранее пограничники отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2018 отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду.

Напомним, 9 июля в Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018. В них примут участие военнослужащие из 19 стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО Партнерство во имя мира. Всего в учениях будут задействованы 29 надводных кораблей и катеров и авиагруппа в составе 25 самолетов и вертолетов.

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