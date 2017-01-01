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На ремонт областных дорог выделено 11 млрд

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Из выделенной суммы около двух миллиардов могут быть направлены на дороги в рамках одного населенного пункта.
В Украине увеличат расходы на ремонт областных дорог
В Украине увеличат расходы на ремонт областных дорог
sai.gov.ua

В текущем году на ремонт дорог областного значения выделили более 11 млрд гривен. Об этом в эфире 112 Украина сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С этого года заработал Дорожный фонд, в Дорожном фонде мы аккумулировали впервые за много лет 50% из акциза на топливо. То есть 50% денег, которые вы платите за топливо на налог, идет в Дорожный фонд исключительно на дороги", - сказал министр.

По его словам, начиная с этого года 35% средств из Дорожного фонда, а это более 11 млрд грн, переданы на областной уровень. 

"Из этих 35% до 20% можно выделять на коммунальные дороги, то есть местные дороги в рамках населенного пункта", – отметил Омелян.

Ранее сообщалось, что Украина получит в кредит от европейского банка 75 млн евро на безопасность дорог.

Напомним, сейчас в стране ремонтируют 150 дорог. В течение года ремонтные и строительные работы запланированы на 407 объектах.

 

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Теги: дороги, дорога, Ремонт дорог, Дорожный фонд, Владимир Омелян
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Источник: korrespondent.net

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