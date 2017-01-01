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Порошенко назвал цель Северного потока-2

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Петр Порошенко отметил, что цель газопровода Северный поток-2 – нанести удар по Украине и многим членам ЕС и Североатлантического альянса.


Цель российского газопровода Северный поток-2 – нанести удар по Украине и многим членам ЕС и НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook в субботу, 21 июля.

"Северный поток – не экономический проект, а проект абсолютно политический. Его цель – нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО. Чем дальше, тем больше стран ЕС понимают реальную цель Северного потока-2", – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что в ЕС растет число противников Северного потока-2. Ряд стран хотят изменить правила строительства газопроводов в Евросоюзе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут конкурировать с газопроводом Северный поток-2.

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Теги: газ, Украина-Россия, Порошенко, Северный поток
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Источник: korrespondent.net

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