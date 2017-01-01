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Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, без потерь

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
На Донбассе продолжают стрелять
На Донбассе продолжают стрелять
 
За прошедшие сутки, 21 июля, противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 2 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения, сообщается в пресс-службе Операции объединенных сил.
 
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
 
Отмечается, что боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковка применил 82-мм минометы.
 
"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", – говорится в сообщении.
 
В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.
 
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
 
Напомним, что ранее сепаратисты обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Луганской области. 
 
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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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