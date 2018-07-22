Итоги 21 июля: Триумф Усика в Москве и победа Динамо

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе World Boxing Super Series / Facebook

Александр Усик победил Мурата Гассиева; Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2018

В Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершилось украинско-американские учения Sea Breeze-2018.

В ходе обучения корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых – ночью, а 60 – на воду, дайверы провели под водой более 70 часов.

Динамо выиграло Суперкубок Украины

Матч за Суперкубок Украины между киевским футбольным клубом Динамо и донецким Шахтером завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Гол забил Виталий Буяльский на 18-й минуте. Матч прошел на стадионе Черноморец в Одессе. Динамо в седьмой раз выиграло Суперкубок.

Торговля людьми резко выросла в Украине

В Украине за шесть месяцев этого года число выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло на 29% (186 против 144 фактов в прошлом году). Так, за шесть месяцев 2018 года Нацполиция выявила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми.

Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

На ринге в спортивном комплексе Олимпийский в Москве Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Кроме статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Усик стал обладателем кубка Мохаммеда Али и пояс журнала The Ring.

В Британии яд Новичок ищут в общественных туалетах

Специалисты в костюмах химзащиты ищут в общественных туалетах Солсбери следы нервно-паралитического вещества Новичок. Работы в туалетах, расположенных в парке Сады королевы Елизаветы, начались в пятницу, а в субботу продолжились. Территория туалетов оцеплена.

Порошенко назвал цель строительства Северного потока-2

Цель российского газопровода Северный поток-2 – нанести удар по Украине и многим членам ЕС и НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

“Северный поток – не экономический проект, а проект абсолютно политический. Его цель – нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО. Чем дальше, тем больше стран ЕС понимают реальную цель Северного потока-2“, – отметил глава государства.