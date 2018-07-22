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В Керчи сносят университет, чтобы построить военную часть - СМИ

Комментариев: 2
В сети опубликовали фото очистки участка для строительства ВЧ.
В Керчи сносят университет, чтобы построить военную часть - СМИ
© kerch.fm
Фото 1/5
  • "Зачем учиться, надо сразу в Росгвардию и служить!" - отмечают пользователи Сети
  • "Зачем учиться, надо сразу в Росгвардию и служить!" - отмечают пользователи Сети
  • "Зачем учиться, надо сразу в Росгвардию и служить!" - отмечают пользователи Сети
  • "Зачем учиться, надо сразу в Росгвардию и служить!" - отмечают пользователи Сети
  • "Зачем учиться, надо сразу в Росгвардию и служить!" - отмечают пользователи Сети
В Керчи сносят университет, чтобы построить военную часть - СМИ
"Зачем учиться, надо сразу в Росгвардию и служить!" - отмечают пользователи Сети
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В аннексированном Россией Крыму в городе Керчь сносят здание бывшего Херсонского университета, которое пришло в упадок после оккупации и было разгромлено вандалами.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на блогера.

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Отмечается, что вместо стадиона россияне уже вырыли котлован под фундамент – там планируют разместить казармы Росгвардии, а на месте уничтоженного университета – военная территория, которую оградят от посторонних.

Местные жители и другие пользователи сети активно комментируют новость о сносе здания.

“Здесь уже не будет ни университета, ни школы“, “Теперь Росгвардия будет в Керчи свои порядки устанавливать, 90-е вернулись, во теперь весело будет“ - пишут в интернете.

Как сообщалось 24 мая, в Керчи россияне хотят построить два технопарка.

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Теги: Крым, стройка, Россия, армия
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Комментариев (2)
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Sinobi-life    22.07.2018, 09:40
Оценка:  +1
Sinobi-life
Скрепы,ёпта!!!
Asmo    22.07.2018, 09:54
Оценка:  +1
Asmo
Что бы за Путина воевать универов не надо
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