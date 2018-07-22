В Керчи сносят университет, чтобы построить военную часть - СМИ
В аннексированном Россией Крыму в городе Керчь сносят здание бывшего Херсонского университета, которое пришло в упадок после оккупации и было разгромлено вандалами.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на блогера.
Читай также: "Цветущий" Салгир и скверы Ливадии и Евпатории: опубликованы фото из Крыма
Отмечается, что вместо стадиона россияне уже вырыли котлован под фундамент – там планируют разместить казармы Росгвардии, а на месте уничтоженного университета – военная территория, которую оградят от посторонних.
Местные жители и другие пользователи сети активно комментируют новость о сносе здания.
“Здесь уже не будет ни университета, ни школы“, “Теперь Росгвардия будет в Керчи свои порядки устанавливать, 90-е вернулись, во теперь весело будет“ - пишут в интернете.
Как сообщалось 24 мая, в Керчи россияне хотят построить два технопарка.