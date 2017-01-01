Вода подтопила 20 домов и 34 частных земельных участков черниговцев.

В Чернигове из-за ливней подтоплены десятки домов и огородов

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В Чернигове из-за ливней подтоплены десятки домов и огородов

В Чернигове в результате сильных осадков произошло частичное подтопление 20 частных жилых домов, 34 приусадебных участков, 3 подвальных помещений многоквартирных домов и 5 отдельных зданий различной формы собственности.

Об этом сообщил пресс-отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 20:00 21 июля.

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Спасатели отмечают, что создалась угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП КТП 2528 Черниговского городского совета.

Местными органами власти совместно с ГСЧС принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

“Осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, с начала работ откачано более 2300 куб. м. воды“, - сообщили в ГСЧС.

Как сообщалось 21 июля, в Чернигове ливень затопил канализационную станцию.