В Чернигове из-за ливней подтоплены десятки домов и огородов
В Чернигове в результате сильных осадков произошло частичное подтопление 20 частных жилых домов, 34 приусадебных участков, 3 подвальных помещений многоквартирных домов и 5 отдельных зданий различной формы собственности.
Об этом сообщил пресс-отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 20:00 21 июля.
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Спасатели отмечают, что создалась угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП КТП 2528 Черниговского городского совета.
Местными органами власти совместно с ГСЧС принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.
“Осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, с начала работ откачано более 2300 куб. м. воды“, - сообщили в ГСЧС.
Как сообщалось 21 июля, в Чернигове ливень затопил канализационную станцию.