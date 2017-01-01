Полиция задержала 14 футбольных фанатов, подравшихся в Одессе

Двум болельщикам грозит уголовная ответственность.

В Одессе полиция задержала 14 человек, которые участвовали в массовой драке между фанатами донецкого Шахтера и киевского Динамо.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Читай также: Появилось видео драки футбольных фанатов в Одессе

“В течение дня в отделы полиции были доставлены 14 болельщиков, которые были участниками конфликтов. После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст.296 УК (Хулиганство - Прим.ред.). Решается вопрос о задержании одного из этих мужчин на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины“, - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители предотвратили массовые столкновения фанатов.

“Всего за правопорядком на улицах города следили более 1,2 тысячи правоохранителей. Из них около 350 нацгвардейцев. Чтобы не допустить возможных провокаций, на стадионе “Черноморец“ и прилегающей к нему территории с гражданами работали полицейские диалога“, - уточнили в полиции.

Как сообщалось, 21 июля в Одессе трижды дрались футбольные фаны.