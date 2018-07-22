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Над Мариуполем летают военные самолеты: жители обеспокоены

Комментариев: 1
Из-за низких полетов военных самолетов, с домов мариупольцев слетел шифер.
Военные самолеты и вертолет устроили настоящий переполох в городе
Военные самолеты и вертолет устроили настоящий переполох в городе
0629.com.ua

В Приморском районе города Мариуполь Донецкой области в субботу, 21 июля местные жители заметили военные самолеты и вертолет - они летали низко над крышами домов.

 Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.

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Было отмечено два военных штурмовика СУ-25 около 10:00 утра над морем и самым городом. Позже над Мариуполем летал ударный вертолет Ми-24.

Отмечается, что перед полетом был пуск нескольких сигнальных ракет. 

“Я в суд подам за такие учения, у меня шифер слетел с крыши, из-за их низких полетов“, - заявил один из жителей города.

Местные жители заметили некоторые странности в этих полетах.

С одной стороны, в пресс-службе Операции объединенных сил сообщили, что это плановые учения. С другой стороны, о якобы плановых учениях никто не извещал население заранее, потому что иначе бы военные “не достигли цели полетов над морем.

Как сообщалось 3 июля, в Мариуполе военный вертолет пролетел над головами отдыхающих.

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Теги: самолет, вертолет, ВСУ, Мариуполь
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Комментариев (1)
Dmitriy7    22.07.2018, 12:03
Оценка:  0
Dmitriy7
срочно клинику к гаранту и пусть ему смирительную рубаху натянут )иначе он слетел с катушэк и на чудит до выборов чёрт знает чего бля
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