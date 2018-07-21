В Житомире из-за парковки подстрелили офицера АТО

В ГУНП в Житомирской области подтвердили факт конфликта.

В Житомире на улице Покровской в субботу, 21 июля, между двумя мужчинами, один из которых участник АТО Александр Вербило, возник конфликт из-за парковки. В ходе ссоры в сторону участника АТО было сделано два выстрела. Офицер ранен, находится в госпитале.

Об этом сообщил в Facebook местный житель Александр Романчук.

Романчук рассказал, что инцидент произошел около 11 часов. В Александра Вербило стреляли из травмата. Одна из пуль попала в него и осталась в теле, вторая попала в авто. Мужчина добавил, что все это произошло на глазах детей.

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“Во дворе магазина Квартал (улица Покровская 20а) подстрелили из травматического оружия нашего товарища, действующего офицера, человека, который с 2014 года постоянно находился в зоне АТО на защите территориальной целостности нашей страны и, собственно, нашего мира и спокойствия Александра Вербило“, - отметил Романчук.

По данным Житомир инфо, руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко подтвердила факт конфликта.

“Из-за уличной парковки поссорились местные жители. В военного был произведен выстрел из травматического оружия “, - сказала Ващенко.

Конфликт произошел во дворе магазина Квартал facebook.com/oleks.romanchuk

Пострадавший офицер с 2014 года постоянно находился в зоне АТО facebook.com/oleks.romanchuk

Об участии в антитеррористической операции Александра Вербило ранее рассказывалось в видеосюжете телеканала СК1.

Как сообщалось 17 июля, в Киеве возле ботсада устроили стрельбу из-за неработающего терминала.