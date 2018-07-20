В УПЦ МП рассказали, что им не дают привозить верующих в Киев на Крещение Руси

В Киеве молебен на Владимирской горке и крестный ход 27 июля находится под вопросом из-за массового блокирования мероприятий в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Так, чиновники запретили всем перевозчикам Овручского района ехать в этот день на Киев. Зато 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах УПЦ Киевского патриархата занимаются сами местные администрации.

“Все перевозчики начали массово отказывать - все те, кто имеет свои автопарки, все владельцы микроавтобусов. Называют разные причины, но неофициально рассказывают, что 27 июля выходить на рейсы в направлении Киева им запретили спецслужбы“, - сообщил протоиерей Овручской епархии Олег Доминський.

Священник отметил, что таким образом власти пытаются искусственно создать видимость того, что верующих Украинской Православной Церкви меньше, чем сторонников УПЦ КП.

Аналогичная информация поступает из Запорожской, Сумской, Черкасской и Херсонской областях, а также Тернополя.