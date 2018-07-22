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В УПЦ МП заявляют, что им мешают в организации Дня Крещения Руси

Комментариев: 16
В Московском патриархате утверждают, что им не дают привозить верующих в Киев на Крещение Руси.
В УПЦ МП заявляют, что им мешают в организации Дня Крещения Руси
В Киеве молебен на Владимирской горке и крестный ход 27 июля находится под вопросом из-за массового блокирования мероприятий в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Так, чиновники запретили всем перевозчикам Овручского района ехать в этот день на Киев. Зато 28 июля организацией автобусов для участия в торжествах УПЦ Киевского патриархата занимаются сами местные администрации.

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“Все перевозчики начали массово отказывать - все те, кто имеет свои автопарки, все владельцы микроавтобусов. Называют разные причины, но неофициально рассказывают, что 27 июля выходить на рейсы в направлении Киева им запретили спецслужбы“, - сообщил протоиерей Овручской епархии Олег Доминський.

Священник отметил, что таким образом власти пытаются искусственно создать видимость того, что верующих Украинской Православной Церкви меньше, чем сторонников УПЦ КП.

Аналогичная информация поступает из Запорожской, Сумской, Черкасской и Херсонской областях, а также Тернополя.

Как сообщалось 4 июля, решение об автокефалии будет приниматься не в Константинополе и не в Москве.

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Теги: УПЦМП, церковь
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Комментариев (17)
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tvinV8    22.07.2018, 13:52
Оценка:  0
tvinV8
Коцман, если почитать твои реплики то сразу видно, что за каз. деньги работаешь. Сколько сайтов ты должен охватить за день?Бигмир твой основной?Во всех новостях на бигмире ты пишешь откровенную ересь (всегда разную, но по смыслу одинаковую - оправдываешь власть) - не надоело продаваться за деньги?
Коцман__Бобза    22.07.2018, 15:04
Оценка:  0
Коцман__Бобза
А у тебя есть лицензия судить что ересь, а что нет? Кто тебе ее выдал? Какой срок действия? Сколько ты за это заплатил? А есть ли лицензия более сильная, чем твоя? Сколько она стоит?
vicinq    22.07.2018, 13:50
Оценка:  0
vicinq
Нех.. вам иудам в Киеве делать езжайте в маскву к ебе..й матери там с КГБшным кирюшей круги нарезайте во круг кремля нет с вами Бога ...
weightless    22.07.2018, 12:57
Оценка:  0
weightless
У нас церковь отделена от государства, почему же эти люди хотят заблокировать улицы Киева и помешать киевлянам по ним передвигаться? Пусть ходят вокруг своих храмов.
Коцман__Бобза    22.07.2018, 13:21
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Вопрос следует ставить несколько иначе.Почему ставленники организации, центр которой находится в государстве, которое ведет войну на нашей территории, хотят диктовать нам свои условия?
tvinV8    22.07.2018, 13:47
Оценка:  -2
tvinV8
Церковь отделена, но праздник церковный и Церковь приглашает прихожан каноничной церкви и всех желающих на молитву за Украину. Интересно почему власть так боится каноничную МП, и так "продвигает" самозванную КП?Ведь все и так знают, что истина в итоге восторжествует и с ней каноничная Церковь.
weightless    22.07.2018, 14:53
Оценка:  +1
weightless
Что значит "каноничной"? А буддисты, мусульмане или иудеи - не каноничны?
У нас почти миллион мусульман, они имеют такие же права, как и Ваши "каноничные",
но не блокируют улицы
Дно    22.07.2018, 12:48
Оценка:  0
Дно
І правильно роблять, що не дають. ! На українській земля хрестити потрібно - українців ! А росіян і інші народи - на їхній землі(але це не стосується Крима і Донбасу )
Дно    22.07.2018, 12:50
Оценка:  +2
Дно
Крим і Донбас - українська земля, а немварварів.
lav2    22.07.2018, 12:42
Оценка:  -1
lav2
Даже и не сомневаюсь, что это поделки власти
Коцман__Бобза    22.07.2018, 12:47
Оценка:  0
Коцман__Бобза
... московской.
Абракадобр    22.07.2018, 12:28
Оценка:  -3
Абракадобр
Вот она,демократия.
Коцман__Бобза    22.07.2018, 12:32
Оценка:  +3
Коцман__Бобза
Да. Разрешают иностранным шпионам врать направо и налево.
Елвіс    22.07.2018, 12:27
Оценка:  +6
Елвіс
Перша добра справа Авакова !
Коцман__Бобза    22.07.2018, 12:31
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Совсем не факт, что он что-то сделал. Читаем внимательно материал.

"искусственно создать видимость того, что верующих Украинской Православной Церкви меньше, чем сторонников УПЦ КП." - некорректное противопоставление. УПЦ КП - тоже УПЦ.

"запретили всем перевозчикам Овручского района " -
Коцман__Бобза    22.07.2018, 12:32
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Можно подумать, что весь Овруцкий район под Москвой. Сомневаюсь.
Коцман__Бобза    22.07.2018, 12:17
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Материал явно заказной.
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