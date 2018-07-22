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ЛГБТ-парад в Кривом Роге: тысяча полицейских охраняли 30 человек

Комментариев: 7
Марш равенства прошёл по проезжей части возле остановки 9-я городская больница. Движение временно перекрыла полиция.
Гей-парад в Кривом Роге
Гей-парад в Кривом Роге

В Кривом Роге в 9 утра стартовал Марш равенства, в котором приняли участие около 30 человек.

Об этом сообщает Первый городской.

Место проведения марша держалось в секрете. В итоге парад прошёл по проезжей части возле остановки 9-я горбольница. 

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“Утром большое количество правоохранителей собрались на площади Поля. Вероятно, это сделали для отвлечения внимания, в целях безопасности“, – говорится в сообщении.

На время проведения прайда полиция временно ограничила движение по улице Сичеславской. В 9:20 движение по дороге открыли.

По информации издания, шествие охраняло около тысячи полицейских.

Напомним, 20 июля в Черновцах протестовали против ЛГБТ-фестиваля.

 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, Кривой Рог, гей-парад, гей-прайд, Прайд
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Комментариев (7)
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Зорян_и_Шкиряк    22.07.2018, 13:37
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Не очень рационально получается. Слишком много сил тратится на пшик.
Предлагаю впредь гей-парады проводить на территории подразделений МВД - дёшево, сердито и абсолютно безопасно!
Herr-anarchist    22.07.2018, 13:03
Оценка:  0
Herr-anarchist
Мы живем в свободной стране! Каждый из нас может делать, что душа пожелает. Но в строго определенное время, под присмотром и в отведенных для этого местах.
Коцман__Бобза    22.07.2018, 12:41
Оценка:  +3
Коцман__Бобза
А когда уже нимфоманки свои парады проводить будут? Я бы с удовольствием посмотрел.
Абракадобр    22.07.2018, 13:35
Оценка:  +1
Абракадобр
А нудисты?Их же тоже ущемляют)
Russian-Troll    22.07.2018, 12:40
Оценка:  +2
Russian-Troll
Фу фу фу
Коцман__Бобза    22.07.2018, 12:39
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Выпустили на 5 минут из больницы под присмотром полиции и загнали обратно.
Абракадобр    22.07.2018, 12:32
Оценка:  +2
Абракадобр
Ребятки,может стоит в собственной кровати свою озабоченность нетрадиционную друг другу показывать?
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