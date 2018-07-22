ЛГБТ-парад в Кривом Роге: тысяча полицейских охраняли 30 человек
Марш равенства прошёл по проезжей части возле остановки 9-я городская больница. Движение временно перекрыла полиция.
В Кривом Роге в 9 утра стартовал Марш равенства, в котором приняли участие около 30 человек.
Об этом сообщает Первый городской.
Место проведения марша держалось в секрете. В итоге парад прошёл по проезжей части возле остановки 9-я горбольница.
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“Утром большое количество правоохранителей собрались на площади Поля. Вероятно, это сделали для отвлечения внимания, в целях безопасности“, – говорится в сообщении.
На время проведения прайда полиция временно ограничила движение по улице Сичеславской. В 9:20 движение по дороге открыли.
По информации издания, шествие охраняло около тысячи полицейских.
Напомним, 20 июля в Черновцах протестовали против ЛГБТ-фестиваля.
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Предлагаю впредь гей-парады проводить на территории подразделений МВД - дёшево, сердито и абсолютно безопасно!