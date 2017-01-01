На Донбасс прибыла канадский министр Мари-Клод Бибо

Канадской делегации показали видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших нарушения режима прекращения огня.

В мероприятии также приняли участие посол Канады в Украине и руководитель УВКБ ООН в Украине операция Объединенных сил / Facebook

Сегодня в Донецкой области командующий Объединенных сил Сергей Наев встретился с делегацией Канады во главе с министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук и руководитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу.

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“Мы убеждены, что Украина и Канада и в дальнейшем, в подтверждение двусторонних отношений особого партнерства, безусловно и неуклонно будут выполнять взятые на себя обязательства и углублять их в экономической, политической, гуманитарной, культурной и сфере безопасности“, - подчеркнул Сергей Наев.

После обсуждения ситуации безопасности на Донбассе, канадской делегации показали видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских войск сепаратистов.

Как сообщалось 15 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во время выступления в парламенте, что Оттава по прежнему намерена оказывать поддержку Киеву.