Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Три города Луганщины празднуют День освобождения от сепаратистов

Комментариев: 2
Порошенко поздравил сограждан с этим светлым праздником.
Жители Северодонецка, Лисичанска и Рубежного отмечают четвертую годовщину освобождения
Жители Северодонецка, Лисичанска и Рубежного отмечают четвертую годовщину освобождения
скриншот из видео

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с четвертой годовщиной освобождения от российско-оккупационных войск.

Свое поздравление Глава государства обнародовал в Facebook.

“В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Уверен, украинский сине-желтый флаг замаячит во всех городах и селах Донетчины и Луганщины“, - написал Порошенко. 

Порошенко поздравил жителей Луганщины с освобождением
0:00 / 00:53

Как сообщалось, в июне в Мариуполе праздновали день освобождения города от сепаратистов.

Поделись:
Теги: Луганская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Burunducok    22.07.2018, 14:59
Оценка:  -2
Burunducok
Искреннее сочувствие бедным людям.
Media-sapiens    22.07.2018, 14:39
Оценка:  -1
Media-sapiens
Замаячит?
Що це за наруга над державною символікою?
В каком-то забитом селе может и маячат, но вообще флаги реют.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь