Три города Луганщины празднуют День освобождения от сепаратистов

Порошенко поздравил сограждан с этим светлым праздником.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с четвертой годовщиной освобождения от российско-оккупационных войск.

Свое поздравление Глава государства обнародовал в Facebook.

“В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Уверен, украинский сине-желтый флаг замаячит во всех городах и селах Донетчины и Луганщины“, - написал Порошенко.

Порошенко поздравил жителей Луганщины с освобождением 0:00 / 00:53

Как сообщалось, в июне в Мариуполе праздновали день освобождения города от сепаратистов.