Три города Луганщины празднуют День освобождения от сепаратистов
Порошенко поздравил сограждан с этим светлым праздником.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с четвертой годовщиной освобождения от российско-оккупационных войск.
Свое поздравление Глава государства обнародовал в Facebook.
“В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Уверен, украинский сине-желтый флаг замаячит во всех городах и селах Донетчины и Луганщины“, - написал Порошенко.
Порошенко поздравил жителей Луганщины с освобождением
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Как сообщалось, в июне в Мариуполе праздновали день освобождения города от сепаратистов.
Що це за наруга над державною символікою?
В каком-то забитом селе может и маячат, но вообще флаги реют.