В ОБСЕ вспомнили об экологических угрозах Донбассу

Защита объектов инфраструктуры является чрезвычайно важной для окружающей среды и должна быть общей ответственностью.

Нельзя оставлять без внимания экологические угрозы в зоне конфликта на востоке Украины, они могут повлиять на гражданское население и наблюдателей миссии ОБСЕ.

об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан.

Читай также: Донецк начал проваливаться под землю - МинВОТ “Экологические угрозы, возникающие вследствие конфликта на востоке Украины, нельзя оставлять без внимания, ведь они могут повлиять на гражданское население, которое проживает и работает в этом районе, а также на сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине“, - заявил посол Апакан во время заседания комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам в Вене. “Экологические угрозы, возникающие вследствие конфликта на востоке Украины, нельзя оставлять без внимания, ведь они могут повлиять на гражданское население, которое проживает и работает в этом районе, а также на сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине“, - заявил посол Апакан во время заседания комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам в Вене.

Он подчеркнул, что эти угрозы являются общим вызовом для всех вовлеченных и для целого региона.

Апакан отметил, что защита объектов инфраструктуры является чрезвычайно важной для окружающей среды и должна быть общей ответственностью.