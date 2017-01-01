Под Житомиром молния сожгла второй этаж жилого дома

К счастью, никто из людей не пострадал.

В селе Ивановка Житомирского района 21 июля в 14:19 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник после попадания в жилой дом молнии.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачены кровля и мансардный этаж двухэтажного кирпичного дома. По предварительной информации, возгорание произошло из-за разряда молнии, который попал в дом.

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“По словам владелицы, она сидела на дворе и чистила грибы, когда начался дождь женщина пошла в дом. После того как сильно загремело, хозяйка вышла во двор и вернулась в дом. Через некоторое она почувствовала запах дыма. Увидев, что горит ее дом женщина вызвала спасателей и вместе с соседями начали выносить вещи из дома“, - сообщили спасатели.

В 14:39 двум отделениям спасателей удалось локализовать пожар, а в 17:21 - ликвидировать. Спасатели предотвратили распространение пламени в помещение на первом этаже. Огнем уничтожены крыша и мансардный этаж, повреждены вещи домашнего обихода.

Как сообщалось 11 июля, в Одесской области от удара молнии загорелась школа.