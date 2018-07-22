Осенью вещание на Донбассе и в Крыму на 75% будет украиноязычным – Нацсовет

Костинский отметил, "если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения“.

С октября этого года вещание на временно неподконтрольную Киеву территорию Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма на 75% будет украиноязычным.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

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“Сейчас закон позволяет вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи, национальный продукт, европейский продукт, есть соответствующая квота европейского продукта. С октября язык ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке. Мы вещаем не на те территории, которые мы украли у России, а на те, которые Россия украла у Украины. И украинский язык не является проблемным, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения“, - сообщил Костинский.

Как сообщалось 13 июня, аналоговое телевидение в Украине начнут отключать в сентябре.