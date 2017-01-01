На КПВВ Марьинка задержали пособницу сепаратистов

Задержанная гражданка Украины подозревается в сотрудничестве с НВФ.

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На КПВВ Марьинка в Донецкой области вечером 21 июля во время проведения фильтрационных мероприятий, сотрудниками СБ Украины из состава Объединенных сил была задержана гражданка Украины, которая подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Задержанную передали работникам местной полиции.

Как сообщалось 22 июля, на Донбасс прибыла канадский министр Мари-Клод Бибо.