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На КПВВ Марьинка задержали пособницу сепаратистов

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Задержанная гражданка Украины подозревается в сотрудничестве с НВФ.
Женщину задержали во время проведения фильтрационных мероприятий
Женщину задержали во время проведения фильтрационных мероприятий
EPA/UPG

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На КПВВ Марьинка в Донецкой области вечером 21 июля во время проведения фильтрационных мероприятий, сотрудниками СБ Украины из состава Объединенных сил была задержана гражданка Украины, которая подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Задержанную передали работникам местной полиции.

Как сообщалось 22 июля, на Донбасс прибыла канадский министр Мари-Клод Бибо.

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Теги: сепаратист, Донецкая облсть
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