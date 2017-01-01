В Ивано-Франковске джип разбился о припаркованный троллейбус

Предположительно, водитель заснул за рулем.

В Ивано-Франковске утром 22 июля водитель BMW X5 врезался в припаркованный троллейбус, стоявший на встречной полосе.

Об этом сообщает местное издание Курс, со ссылкой на паблик AutoLife IF в Facebook.

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В результате машина выехала на встречную полосу и влетела в троллейсбус. Автомобиль получил серьезные повреждения, 30-летний водитель сломал бедро. На алкоголь водителя не проверяли. Был ли он в состоянии опьянения, станет известно по результатам анализа крови в больнице.

Улицу, на которой произошла авария, пришлось полностью перекрыть.

Как сообщалось 21 июля, полиция Житомирской области задержала 41-летнего владельца маршрутного автобуса, который попал в кровавое ДТП на трассе Киев - Чоп, в результате чего погибли 10 человек и еще 10 получили травмы разной степени тяжести.