Двое гражданских подорвались в Марьинке
Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе частного дома.
В Марьинке Донецкой области двое мужчин подорвались на неизвестном предмете во дворе частного дома.
Об этом сообщил департамент коммуникации Нацполиции.
В 11.15 полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлены два человека с осколочными ранениями.
Читай также: В Винницкой области мужчина бросил гранату в копов
Установлено, что один из пострадавших наступил в собственном дворе на предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин помещения вместе с товарищем приехали к дому, чтобы проверить все ли на месте, поскольку из-за обстрелов мужчина и его семья временно проживают у родственников.
Как сообщалось 8 июля, во Львове мужчина подорвался на гранате.