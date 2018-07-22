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Двое гражданских подорвались в Марьинке

Комментариев: 1
Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе частного дома.
Хозяин дома приехал к дому, чтобы проверить все ли на месте
Хозяин дома приехал к дому, чтобы проверить все ли на месте
facebook.com/полиция

В Марьинке Донецкой области двое мужчин подорвались на неизвестном предмете во дворе частного дома.

Об этом сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

В 11.15 полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлены два человека с осколочными ранениями.

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Установлено, что один из пострадавших наступил в собственном дворе на предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин помещения вместе с товарищем приехали к дому, чтобы проверить все ли на месте, поскольку из-за обстрелов мужчина и его семья временно проживают у родственников.

Как сообщалось 8 июля, во Львове мужчина подорвался на гранате.

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Теги: взрыв, Донбасс
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    22.07.2018, 17:15
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Ну да - неизвестным! Конечно, неизвестным! Ни дня без гранаты! - слоган сегодняшнего дня.
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