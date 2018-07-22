Двое гражданских подорвались в Марьинке

Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе частного дома.

Хозяин дома приехал к дому, чтобы проверить все ли на месте facebook.com/полиция

В Марьинке Донецкой области двое мужчин подорвались на неизвестном предмете во дворе частного дома.

Об этом сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

В 11.15 полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлены два человека с осколочными ранениями.

Читай также: В Винницкой области мужчина бросил гранату в копов

Установлено, что один из пострадавших наступил в собственном дворе на предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин помещения вместе с товарищем приехали к дому, чтобы проверить все ли на месте, поскольку из-за обстрелов мужчина и его семья временно проживают у родственников.

Как сообщалось 8 июля, во Львове мужчина подорвался на гранате.