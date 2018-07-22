Провокации в Одессе: на домах появились антисемитские надписи

Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

Надписи уже частично удалили со сен od.npu.gov.ua

Полиция выясняет обстоятельства появления на зданиях Одессы надписей антисемитского содержания.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Они были обнаружены сегодня в Приморском районе города. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР od.npu.gov.ua

Как сообщалось 2 мая, в Остроге вандалы устроили зверский погром на могиле раввина.