Провокации в Одессе: на домах появились антисемитские надписи
Полиция выясняет обстоятельства появления на зданиях Одессы надписей антисемитского содержания.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
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Они были обнаружены сегодня в Приморском районе города. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало.
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось 2 мая, в Остроге вандалы устроили зверский погром на могиле раввина.
Вообще то "Ж...И.Д" переводится как ЖИТЕЛЬ ИОРДАНСКОЙ ДОЛИНЫ