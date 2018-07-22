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Провокации в Одессе: на домах появились антисемитские надписи

Комментариев: 1
Полиция проверяет обстоятельства инцидента.
Надписи уже частично удалили со сен
Надписи уже частично удалили со сен
od.npu.gov.ua

Полиция выясняет обстоятельства появления на зданиях Одессы надписей антисемитского содержания.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Они были обнаружены сегодня в Приморском районе города. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР
Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР
od.npu.gov.ua

Как сообщалось 2 мая, в Остроге вандалы устроили зверский погром на могиле раввина.

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Теги: антисемитизм, Одесса, провокации
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    22.07.2018, 17:50
Оценка:  0
Хитрый-Лис
А разве аббревиатура - "Ж.И.Д. "это национальность или реигия? и каким боком здесть ст. 161 УК Украины про нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, и тд
Вообще то "Ж...И.Д" переводится как ЖИТЕЛЬ ИОРДАНСКОЙ ДОЛИНЫ
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