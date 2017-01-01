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В центре Харькова женщину избил жених-иностранец

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Полиция выясняет обстоятельства избиения украинки гражданином Норвегии.
Патрульный прекрасно владеет английским языком
Патрульный прекрасно владеет английским языком
facebook.com/Анатолий Бабичев

В центре Харькова в ночь на 22 июля жильцы одного из домов помогли своей соседке, которую избил ее жених – иностранец.

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев на своей странице в Facebook.

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По словам чиновника, он оказался на месте инцидента и помог задержать злоумышленника. Соседи пришли на крики, доносившиеся из квартиры девушки. После этого на место вызвали полицию и медиков скорой помощи.

“Только что спасли девушку от избиения любимым - гражданином Норвегии!“, - отметил Бабичев.

Скорая прибыла через 2 минуты.

“Полиция чуть дольше добиралась, зато полицейский прекрасно владеет английским“, - написал Бабичев и поблагодарил соседей пострадавшей девушки за проявленное неравнодушие в данной ситуации.

Как сообщалось в мае, в Киеве поймали “брачного“ афериста.

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Теги: Харьков, избиение, жених
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