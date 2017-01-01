В садике Одессы отравились 50 детей - СМИ

Родители считают причиной отравления некачественное питание. Сотрудники детсада не сообщили им о состоянии детей.

По данным родителей, к госпитализации не прибегали Корреспондент.net

В Одессе отравились 50 детей, которые ходят в детский сад №135 на улице Черняховского. Об этом сообщает интернет-издание Odessa Online со ссылкой на родителей малышей в воскресенье, 22 июля.

По данным родителей, детей жаловались на боль в животе, также у них была рвота и диарея.

Издание также опубликовало переписку родителей в группе в мессенджере Viber, которая подтверждает информацию об отравлении.

По данным СМИ, дети идут на поправку, никого не госпитализировали. Родители считают причиной отравления некачественное питание. Как следует из переписки, сотрудники детсада не сообщили им о состоянии детей.

Ранее сообщалось, что у 60 пострадавших от отравления в детском центре Орленок на Донбассе подтвердился диагноз дизентерии.

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