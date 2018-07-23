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В Украине два дня усиленно проверяли перевозчиков

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За время проверок сотрудники Укртрансбезопасности и Нацполиции выявили более 300 нарушений.
Маршрутки проверяли 58 инспекторов Укртрансбезопасности
Маршрутки проверяли 58 инспекторов Укртрансбезопасности
dsbt.gov.ua

По результатам рейдовых проверок украинских перевозчиков 21 и 22 июля было обнаружено 326 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности в Facebook.

Отмечается, что за два дня сотрудниками Укртрансбезопасности и Нацполиции в усиленном режиме было осмотрено 1230 транспортных средств. 

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По состоянию на 17.30 22 июля в проверенных транспортных средствах выявили 326 нарушений, из которых 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха, а 158 нарушений - отсутствие разрешительных документов.

“Учитывая особую значимость вопроса, 22 июля, кроме сотрудников, привлеченных к реализации мероприятий контроля за соблюдением водителями габаритно-весовых параметров, на дороги вышли 58 инспекторов Укртрансбезопасности и столько же инспекторов Нацполиции для осуществления мероприятий контроля за соблюдением требований действующего законодательства перевозчиками, которые осуществляют пассажирские перевозки“, - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате чего погибли десять человек, еще десять пострадали. В этот же день на трассе Киев-Одесса возле Кривого Озера случилось ДТП, в котором погибли пять человек и 12 пострадали. 

После смертельных инцидентов премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут. 

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Теги: транспорт, безопасность, проверки, перевозчики, Национальная полиция
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Комментариев (2)
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zZAVXOZz    23.07.2018, 09:37
Оценка:  0
zZAVXOZz
"барин" сказал, холопы побежали. бляя средневековье какое то.
ALFER+    23.07.2018, 08:14
Оценка:  +1
ALFER+
Капля в море. Сколько *Богданов-скотовозов* - столько и нарушений.
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