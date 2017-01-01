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У Юрия Луценко родилась внучка

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Генеральный прокурор Украины стал дедом и отметил в Facebook, что наслаждается новым статусом.
Юрий Луценко стал дедом
Юрий Луценко стал дедом
facebook.com/LlutsenkoYuri
 
У генпрокурора Юрия Луценко родилась внучка. Об этом в Facebook сообщила его супруга, нардеп от БПП Ирина Луценко. 
 
"У Саши (старший сын Юрия и Ирины Луценко - ред.) и Насти (его жены) родилась девочка. Александра Александровна Луценко. Мама и малыш чувствуют себя хорошо", – отметила она.
 
Позже сам Луценко в Facebook опубликовал фотографии с новорожденной и написал, что "наслаждается новым статусом деда".
 
 
Напомним, старший сын генпрокурора зарегистрировал брак в сентябре 2017 года в столичном
ЗАГСе.

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Теги: Луценко, фото, генпрокурор, Юрий Луценко, внучка
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Источник: korrespondent.net

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