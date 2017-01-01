Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцам обещают дожди и грозы

Комментариев: 0
В южной части Украины будет преимущественно без осадков. На остальной территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.
В Украине пройдут дожди
В Украине пройдут дожди

В Украине в понедельник, 23 июля, сухая погода ожидается только на юге. На всей остальной территории страны пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура воздуха по всей стране составит +26 +29 градусов тепла.

На западе воздух прогреется до +25 +28 градусов.

В центральных и северных регионах в среднем будет теплее на 1 градус, чем на западе. На востоке ожидается до +31 градуса.

В Киеве прогнозируют кратковременные дожди, грозы, 25-27 градусов тепла.

 
 

Ранее сообщалось, что в Киеве с 26 июля ожидается повышение температуры воздуха.

Напомним, украинцам в июле обещали до +41 градуса.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: погода, дождь, Гроза, дожди, прогноз погоды, непогода, Гидрометцентр, погода в Украине, погода Украина, Погода в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь