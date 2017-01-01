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Сутки в ООС: 15 обстрелов, один раненый

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Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки.
На Донбассе ранен один украинский военный
На Донбассе ранен один украинский военный

На протяжении прошлых суток, 22 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, ранен один военный. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети Facebook.

Отмечается что сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских защитников возле Майорска и Широкиного.

По данным разведки, два сепаратиста получили ранения.

Ранее сепаратисты обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Луганской области. 

Напомним, за сутки 21 июля противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 2 раза из запрещенного минского договоренностями вооружения.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: война, донбасс, ранение, сепаратисты, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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