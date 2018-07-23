Под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек: воруют персики с дач
Дачники жалуются в полицию, но отловом животных никто не занимается.
Под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек: воруют персики с дач
© Максим Слащев
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Под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек: воруют персики с дач
Животные добывают пропитание в фруктовых садах дачников
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В Сухом Лимане под Одессой в садовом кооперативе Лебедь поселилась стая из девяти мартышек, сбежавших из частного зоопарка.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на местных жителей.
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“Они перескакивают с одного участка на другой, питаются персиками и яблоками. Полиция на вызовы не реагирует. Вопрос, а что будет, если из этого зоопарка сбежит анаконда, которая там есть?“ — возмущается один из владельцев сада.
Причиняемый девятью обезьянками вред не столь велик, но в нашеем климате животные не смогут самостоятельно перезимовать.
Как сообщалось 10 июля, в селе под Днепром сбежавший лев разорвал десяток свиней.