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Под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек: воруют персики с дач

Комментариев: 3
Дачники жалуются в полицию, но отловом животных никто не занимается.
Под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек: воруют персики с дач
© Максим Слащев
Фото 1/6
  • Животные добывают пропитание в фруктовых садах дачников
  • Животные добывают пропитание в фруктовых садах дачников
  • Животные добывают пропитание в фруктовых садах дачников
  • Животные добывают пропитание в фруктовых садах дачников
  • Животные добывают пропитание в фруктовых садах дачников
  • Животные добывают пропитание в фруктовых садах дачников
Под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек: воруют персики с дач
Животные добывают пропитание в фруктовых садах дачников
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В Сухом Лимане под Одессой в садовом кооперативе Лебедь поселилась стая из девяти мартышек, сбежавших из частного зоопарка.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на местных жителей.

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“Они перескакивают с одного участка на другой, питаются персиками и яблоками. Полиция на вызовы не реагирует. Вопрос, а что будет, если из этого зоопарка сбежит анаконда, которая там есть?“ — возмущается один из владельцев сада.

Причиняемый девятью обезьянками вред не столь велик, но в нашеем климате животные не смогут самостоятельно перезимовать.

Как сообщалось 10 июля, в селе под Днепром сбежавший лев разорвал десяток свиней.

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Теги: животные, обезьяны, Одесса
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Комментариев (3)
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Коцман__Бобза    23.07.2018, 09:58
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Надо с дачников собрать деньги за просмотр.
Фарабунда_Марти    23.07.2018, 09:58
Оценка:  -2
Фарабунда_Марти
Активисты что ли?
Coюзник    23.07.2018, 09:56
Оценка:  0
Coюзник
Осенью сами прийдут сдаваться в зоопарк
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