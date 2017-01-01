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В Киево-Печерской лавре на выставке заметили фото Путина

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Большинство скандальных фотографий уже успели убрать.
О "выставке" уже проинформировали СБУ
О "выставке" уже проинформировали СБУ
facebook.com/oleksandr.kulikovskiy

В Киево-Печерской лавре на выставке приуроченной ко Дню крещения Киевской Руси заметили несколько фотографий с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в Facebook написал член организации Всеукраинская люстрация Александр Куликовский.

“Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике, выставка к Крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина“, - написал Куликовский.

Националистам предлагают
Националистам предлагают "посетить" Лавру
facebook.com/oleksandr.kulikovskiy
Выставка проходит в Трапезном Храме
Выставка проходит в Трапезном Храме
facebook.com/oleksandr.kulikovskiy

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Он также написал, что отправился в Лавру для выяснения причин, указав, что о данном инциденте сообщил в СБУ и полицию. Однако прибыв на место отметил, что большинство скандальных фотографий успели убрать.

“Еще будут вопросы к КГБисту руководителю заповедника Рудника, министру Нищуку и президенту Украины. Предлагаю патриотам приехать тоже на место. Это все в Трапезном Храме!“, - подытожил он.

Напомним, в июле был задержан священник Киево-Печерской лавры, который пытался вывезти в РФ более миллиона гривен.

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Теги: Киево-Печерская лавра, Владыка Павел, Паша Мерседес, Путин, выставка, Крещение Руси, скандал
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