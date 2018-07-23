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ДТП в Харькове: в Сети возмутились внешним видом Зайцевой

Спецтема: ДТП с Lexus в Харькове
Комментариев: 8
Виновница ДТП с шестью жертвами пришла на судебное заседание с ухоженными бровями.
В комментариях отметили, что Зайцева воспользовалась услугами специалиста
В комментариях отметили, что Зайцева воспользовалась услугами специалиста
facebook.com/tetyana.dotsyak

В Сети вызвало возмущение фото Елены Зайцевой, которая является виновницей страшного ДТП в центре Харькова, с последнего заседания суда.

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На фото видно, что Зайцева пришла на заседание с ухоженными бровями.

Об этом в Facebook написала журналистка ICTV Татьяна Доцяк. 

“Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями“, - написала Доцяк.

Ожидается еще несколько судебных заседаний
Ожидается еще несколько судебных заседаний
facebook.com/tetyana.dotsyak

Напомним, 28 июня Зайцеву заметили на лавочке возле Харьковской клинической больницы №5

Зайцева, которая на данный момент находится под следствием в СИЗО, была сфотографирована в окружении подруг и женщин-конвоиров, что вызвало возмущение в соцсетях.

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Теги: ДТП, Харьков, Зайцева, Сеть, фото, макияж, скандал
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Комментариев (8)
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Leg40    23.07.2018, 11:33
Оценка:  0
Leg40
пусть с такими бровями,но только там где сидит
Фарабунда_Марти    23.07.2018, 11:17
Оценка:  -2
Фарабунда_Марти
А что плохого в том, что человек следит за своей внешностью? Или "...ноги на ночь мыла, мир блатной совсем забыла..." , - так что ли?
Плебос как всегда не доволен. Интересно, какое недовольство выразил бы пролетариат, если бы Зайцева явилась на суд немытая, нечёсаная и в рубище?
Коцман__Бобза    23.07.2018, 11:28
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Должна по иудейскому обычаю голову пеплом посыпать.
Фарабунда_Марти    23.07.2018, 11:35
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Тогда уж лучше притащить на плечах двухметровый крест из железнодорожных шпал и непрерывно бичеваться до крови, чтобы всё там своей кровью перепачкать!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    23.07.2018, 11:15
Оценка:  -2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Почему такие злые. Сходила девушка в салон красоты. Что тут такого. Она ж девушка.
Да не сидит она. По лицу видно, вся ухоженная.
Вы ж в Украине живете, пора привыкать.
Фарабунда_Марти    23.07.2018, 11:19
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Как раз по этой причине народ потихоньку привыкает к противоположному; дичает и стервенеет.
Абракадобр    23.07.2018, 11:00
Оценка:  +1
Абракадобр
Вот пусть она теперь их в колонии рисует.
Коцман__Бобза    23.07.2018, 10:37
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Ну так не "на бровях" же. Чего возмущаться?
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