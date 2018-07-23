ДТП в Харькове: в Сети возмутились внешним видом Зайцевой

Виновница ДТП с шестью жертвами пришла на судебное заседание с ухоженными бровями.

В комментариях отметили, что Зайцева воспользовалась услугами специалиста facebook.com/tetyana.dotsyak

В Сети вызвало возмущение фото Елены Зайцевой, которая является виновницей страшного ДТП в центре Харькова, с последнего заседания суда.

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На фото видно, что Зайцева пришла на заседание с ухоженными бровями.

Об этом в Facebook написала журналистка ICTV Татьяна Доцяк.

“Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями“, - написала Доцяк.

Ожидается еще несколько судебных заседаний facebook.com/tetyana.dotsyak

Напомним, 28 июня Зайцеву заметили на лавочке возле Харьковской клинической больницы №5

Зайцева, которая на данный момент находится под следствием в СИЗО, была сфотографирована в окружении подруг и женщин-конвоиров, что вызвало возмущение в соцсетях.