ДТП в Харькове: в Сети возмутились внешним видом Зайцевой
Спецтема: ДТП с Lexus в Харькове
Виновница ДТП с шестью жертвами пришла на судебное заседание с ухоженными бровями.
В Сети вызвало возмущение фото Елены Зайцевой, которая является виновницей страшного ДТП в центре Харькова, с последнего заседания суда.
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На фото видно, что Зайцева пришла на заседание с ухоженными бровями.
Об этом в Facebook написала журналистка ICTV Татьяна Доцяк.
“Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями“, - написала Доцяк.
Напомним, 28 июня Зайцеву заметили на лавочке возле Харьковской клинической больницы №5
Зайцева, которая на данный момент находится под следствием в СИЗО, была сфотографирована в окружении подруг и женщин-конвоиров, что вызвало возмущение в соцсетях.
Плебос как всегда не доволен. Интересно, какое недовольство выразил бы пролетариат, если бы Зайцева явилась на суд немытая, нечёсаная и в рубище?
Да не сидит она. По лицу видно, вся ухоженная.
Вы ж в Украине живете, пора привыкать.