Самосуд под Николаевом: госпитализирована девочка
В Николаевской области в больницу попала несовершеннолетняя жительница села Шевченково Витовского района. По словам пострадавшей, правоохранителям стало известно, что ее избил сосед-пенсионер, обвинив в краже.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
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По данному факту следователи Витовского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины Умышленное легкое телесное повреждение и проводят расследование, в рамках которого назначено проведение экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. По заключению возможна переквалификация.
Также правоохранители будут инициировать проведение социальными работниками проверки условий и надлежащего выполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка.
Как сообщалось в Ивано-Франковской области женщина садила детей на цепь в качестве наказания.