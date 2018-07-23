Самосуд под Николаевом: госпитализирована девочка

Житель села обвинил ребенка в краже и жестоко избил.

В Николаевской области в больницу попала несовершеннолетняя жительница села Шевченково Витовского района. По словам пострадавшей, правоохранителям стало известно, что ее избил сосед-пенсионер, обвинив в краже.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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По данному факту следователи Витовского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины Умышленное легкое телесное повреждение и проводят расследование, в рамках которого назначено проведение экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. По заключению возможна переквалификация.

Также правоохранители будут инициировать проведение социальными работниками проверки условий и надлежащего выполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

Как сообщалось в Ивано-Франковской области женщина садила детей на цепь в качестве наказания.