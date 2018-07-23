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Самосуд под Николаевом: госпитализирована девочка

Комментариев: 4
Житель села обвинил ребенка в краже и жестоко избил.
Полиция расследует обстоятельства избиения 13-летней девочки
Полиция расследует обстоятельства избиения 13-летней девочки
korrespondent.net

В Николаевской области в больницу попала несовершеннолетняя жительница села Шевченково Витовского района. По словам пострадавшей, правоохранителям стало известно, что ее избил сосед-пенсионер, обвинив в краже.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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По данному факту следователи Витовского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины Умышленное легкое телесное повреждение и проводят расследование, в рамках которого назначено проведение экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. По заключению возможна переквалификация.

Также правоохранители будут инициировать проведение социальными работниками проверки условий и надлежащего выполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

Как сообщалось в Ивано-Франковской области женщина садила детей на цепь в качестве наказания.

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Комментариев (4)
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Абракадобр    23.07.2018, 11:02
Оценка:  0
Абракадобр
Жлоб.
Фарабунда_Марти    23.07.2018, 10:34
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Так "лёгкое телесное повреждение" или "избил"?
Абракадобр    23.07.2018, 11:04
Оценка:  0
Абракадобр
Зря госпитализировать не будут.Жестоко избил,старая тварь.
Фарабунда_Марти    23.07.2018, 11:12
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
С чего Вы взяли? В статье об этом ни слова! Может он ей просто лещей надавал за кражу персиков. Обратите внимание на формулировку возбуждаемой 125-ой статьи. Так что не нагнетайте.
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