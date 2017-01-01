Канада готовится вооружить украинских снайперов

Украина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружие без посредников.

По словам Безана, проблем с экспортом оружия быть не должно УНИАН

Канадская компания по производству оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок. Об этом в интервью UATV заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан, передает LIGA.net.

Он сообщил, что между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок.

“Сейчас мы только ожидаем подписанием правительством Канады разрешения на экспорт оружия, это существенно повысит возможности ВСУ в сдерживании российской агрессии“, - сказал он.

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По словам Безана, это коммерческие поставки и проблем с подписанием разрешения на экспорт оружия быть не должно.

Также политик добавил, что есть и другие производители пулеметов, легкого бронированного транспорта и прочего вооружения, которые “изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинским вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных“.

Напомним, 18 июня представитель Консервативной партии Канады Джеймс Безан предложил передать Украине партию летального оружия на $9,5 млн, которая предназначалась для иракских курдов.

Речь шла о снайперских винтовках, прицелах, пулеметах С6, которые использует канадская армия, противотанковых гранатометах Карл Густав, минометах, приборах ночного видения и медицинском обеспечении.

8 июня во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что Канада увеличит размер помощи Украине.