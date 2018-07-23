Геращенко рассказала, как боевики пытали и насиловали украинских пленных

12 освобожденных из плена украинцев признались, что их насиловали.

У всех освобожденных были черепно-мозговые травмы УНИАН

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко рассказала о пытках со стороны боевиков ОРДЛО, которым подвергались украинские пленные.

“У меня есть справка от врачей - у всех освобожденных были черепно-мозговые травмы. Их пытали, били по голове. Двенадцать признались в сексуальных изнасилованиях“, - сообщила она в интервью Украинской правде.

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По словам Геращенко, после освобождения бывшие пленники проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.

“Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики“, - отметила она, добавив, что из плена возвращаются с “серьезным травматическим синдромом“, поэтому проходят психологическую реабилитацию.

“Плен - страшное испытание. Первый глоток свободы также не просто дается. Именно поэтому я считаю важным создание Министерства ветеранов. Эта проблема касается не только заложников, но и ребят, которые прошли войну, видели смерть, убивали врага“, - сказала Геращенко.

Напомним, 25 июня глава СБУ Василий Грицак рассказал о зверствах боевиков ЛДНР, которые практиковали сдирание с пленных кожи, вырезание сердец и отрезание головы.