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В порт Одессы зашли военные корабли НАТО

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В Одессу прибыли суда из Румынии,Турции и Нидерландов.
В порт Одессы зашли военные корабли НАТО
© facebook.com/navy.mil.gov.ua
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  • Корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в одесский порт
В порт Одессы зашли военные корабли НАТО
Корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в одесский порт
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В порт Одессы в понедельник, 23 июля, заходят военные корабли НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что речь идет о кораблях постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2).

Как сообщалось 21 июля, в Украине завершились учения Sea Breeze-2018.

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Теги: НАТО, корабль, Одесса
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