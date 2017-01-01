В порт Одессы зашли военные корабли НАТО

В Одессу прибыли суда из Румынии,Турции и Нидерландов.

В порт Одессы зашли военные корабли НАТО © facebook.com/navy.mil.gov.ua Фото 1 /5







На весь экран Свернуть В порт Одессы зашли военные корабли НАТО Корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в одесский порт Показать полный текст Поделиться фотографией: Реклама

В порт Одессы в понедельник, 23 июля, заходят военные корабли НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Читай также: НАТО сформирует 30 батальонов и 30 эскадрилий быстрого реагирования Отмечается, что речь идет о кораблях постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2). Как сообщалось 21 июля, в Украине завершились учения Sea Breeze-2018.

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