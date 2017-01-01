В порт Одессы зашли военные корабли НАТО
В Одессу прибыли суда из Румынии,Турции и Нидерландов.
В порт Одессы зашли военные корабли НАТО
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В порт Одессы зашли военные корабли НАТО
Корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в одесский порт
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В порт Одессы в понедельник, 23 июля, заходят военные корабли НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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Отмечается, что речь идет о кораблях постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2).
Как сообщалось 21 июля, в Украине завершились учения Sea Breeze-2018.