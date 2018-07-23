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В Раде выплатили 16 млн грн отпускных за июль

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В первой половине июля наличными депутатам и сотрудникам аппарата выплатили 15 миллионов гривен.
Депутаты и аппарат Верховной Рады получили более 16 миллионов отпускных
Депутаты и аппарат Верховной Рады получили более 16 миллионов отпускных
rada.gov.ua

Управление по делам Верховной Рады выплатило народным депутатам и сотрудникам аппарата в первой половине июля 16,3 млн грн.

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Такая информация содержится на портале использования публичных средств, в понедельник, 23 июля, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.

Из этих денег 15 млн грн выплатили наличными на руки. 

Ранее сообщалось, что лишь 38% народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в июне.

В мае лидеры трех фракций Рады пропустили более половины голосований, которые состоялись. Самые низкие показатели голосований были у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко – она приняла участие в 1% голосований за месяц.

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Теги: депутаты, Рада, отпуск, Верховная Рада, нардепы
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