В Донецкой области молния убила женщину и ребенка

Во время дождя молния ударила в группу людей, находившуюся возле бывшего кинотеатра в Харцызске.

В Харцызке на неподконтрольной части Донецкой области в результате удара молнии погибли женщина и ребенок, еще один человек пострадал. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили в так называемом МЧС ДНР.

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“В 18.40 22 июля, Харцызск, на площадке возле бывшего кинотеатра Русь во время дождя, произошел удар молнии. Вследствие попадания молнии в группу людей, находящихся во время грозы на улице, погибло два человека, один из них ребенок, девочка 2011 года рождения и женщина“, - говорится в сообщении.

Еще один пострадавший госпитализирован в терапевтическое отделение.

Напомним, 15 июня сообщалось, что в Киеве упавшее из-за непогоды дерево смертельно травмировало женщину.