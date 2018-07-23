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В Донецкой области молния убила женщину и ребенка

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Во время дождя молния ударила в группу людей, находившуюся возле бывшего кинотеатра в Харцызске.
Молния попала в группу людей в Харцызске
Молния попала в группу людей в Харцызске
depositphotos.com

В Харцызке на неподконтрольной части Донецкой области в результате удара молнии погибли женщина и ребенок, еще один человек пострадал. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили в так называемом МЧС ДНР.

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“В 18.40 22 июля, Харцызск, на площадке возле бывшего кинотеатра Русь во время дождя, произошел удар молнии. Вследствие попадания молнии в группу людей, находящихся во время грозы на улице, погибло два человека, один из них ребенок, девочка 2011 года рождения и женщина“, - говорится в сообщении.

Еще один пострадавший госпитализирован в терапевтическое отделение.

Напомним, 15 июня сообщалось, что в Киеве упавшее из-за непогоды дерево смертельно травмировало женщину. 

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Теги: ребенок, молния, Донецкая область, непогода, ДНР, смерть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    23.07.2018, 12:10
Оценка:  -2
Глод
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