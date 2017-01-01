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В Харькове у наркодилера изъяли кокаина на 1,5 млн грн

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СБУ ликвидировала транзит наркотиков из Европы.
Наркотики сбывали в Украине большими партиями
Наркотики сбывали в Украине большими партиями
ssu.gov.ua

В Харьковской области СБУ блокировала деятельность транснациональной группировки торговцев кокаином.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за 30 тысяч евро”, — говорится в сообщении.

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У наркодельца были изъяты три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более 300 граммов. По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам “черного рынка” составляет почти 1,5 миллиона гривен.

В результате многоэтапной операции оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями. Товар ввозился в нашу страну курьерами. Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази.

СБУ ликвидировала транзит кокаина из Европы
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Как сообщалось 13 июля, в районе ООС зафиксировали 23 случая сбыта наркотиков военным.

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Теги: наркотики, Харьков
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